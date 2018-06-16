Haber: Ceylan Beykoz

Bayramın arife günü köy konağında toplanan Yeniçağa İlçemize bağlı Doğancı Köyü halkı köylerine ait mera alanının kendilerinden alınarak başka köylere tahsis edileceğini öğrendiklerini belirterek buna en şiddetli şekilde karşı çıkma kararı aldı. Köy halkı eğer meramızı elimizden almaya kalkarlarsa seçimi bile boykot ederiz dediler. Köy halkı adına açıklama yapan İsmail Demiralp, “Dedelerimizden kalan 150-200 yıllık Doğancı Köyü'nün merası, bürokrasi mahareti ile Dörtdivan ilçesine bağlı Gücükler ve Ömer Paşalar köylerine tahsis edilecektir. Köylü olarak kesinlikle bunun karşısındayız. Bu kararın durdurulması için ne yapılması gerekiyorsa tüm köy oy birliği ile yapacaktır. Bunun içinde seçimlerde sandığa gitmemede dahildir” ifadelerini kullandı. Konuya ilişkin köy konağında yapılan toplantıda tüm köylü meralarının ellerinden alınması kararına oy birliği ile direnme kararı alırken, bu yanlıştan dönülmemesi durumunda köylünün oy kullanmaya gitmeyeceği belirtildi.