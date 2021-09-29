Bir KÖYKENT öyküsü

Haber: C. Kutay Aykan

Kırsal kesimde, orman köylerinde tarımsal, zirai ve orman ürünlerinin istihsalini desteklemek bu bölgelerde yaşayan yurttaşların milli gelirden aldıkları payı arttırmak, köyden kente göçü önlemek maksadı ile eski Başbakanlardan Bülent Ecevit'in uygulamaya koyduğu ilk KÖYKENT uygulaması Mudurnu'ya bağlı Taşkesti beldemizde hayata geçti. Bülent Ecevit'in hayalim dediği proje önceleri Taşkesti beldesinde oldukça başarılı oldu. Köylüler aracı çevreler olmadan yaptıkları farklı üretimlerden gelir ve katkı paylarını artırdılar. KÖYKENT projesinin sosyal konulara da ağırlık veren yönleri ile sinema ve müzik, resim gibi sanat dallarında kendileri keşfettiler. Elbette hâkim sınıfların uzun süre tahammül edebilecekleri projeler değildi bunlar. Türkiye'nin diğer yerlerinde de kurulan KÖYKENTLER iktidar değişikliklilerinin ve 12 Eylül rejiminin kurbanı oldu.

TAŞKESTİ KÖYKENT UYGULAMASI

Bir Kırsal Kalkınma Projesi- Türkiye'nin İlk Köykenti Türkiye'de 1978'li yıllardan başlayarak 2001 yılına değin değişik biçimleriyle uygulamaya konulan ve ülkemizin ekonomik - siyasi tarihinde,Köy Enstitüleri'nden sonraki en kapsamlı kırsal kalkınma projesi olarak tanımlanan "Köykent Projesi'nin ilk örneği, Bolu-Mudurnu, Taşkesti Köyü'nde uygulanır.

Bülent Ecevit tarafından geliştirilen Köykent Projelerinin toplumsal tarihimizdeki kökleri; Mithat Paşa'nın, Niş ve Tuna vilayetlerinde uyguladığı "Şehirköy Projesi" ve 1932 yılında bizzat Mustafa Kemal Atatürk'ün hazırladığı Cumhuriyet Köyleri Projesi" ile bağlantılanmaktadır.

30 Eylül 1978-Aralık 1979 tarihleri arasında -yaklaşık 14 ay- devam eden Bolu-Mudurnu, Taşkesti Köykent uygulaması hakkında - aradan geçen 35 yıla karşın- yeterli araştırma, inceleme çalışmalarının yapılmadığını, hatta genel anlamda- siyasi çevrelerde ve toplumsal bellekte Taşkesti Köykent

uygulamasının unutulmaya yüz tuttuğunu görüyoruz

"Bir Kırsal Kalkınma Modeli-Taşkesti Köykent Uygulaması" başlıklı çalışma ile yasadıklarını kaydetmeyen, çabuk unutan toplumsal zaaflarımıza karsın; Taşkesti Köyü'nün kuruluşundan başlayarak, havzanın coğrafi özelliklerini kısaca tanıtan ve ana konu olarak da Taşkesti Köykent

uygulamasının" öncesi-uygulanışı ve sonrasında" yaşananları ele alan bu çalışma içerisinde;

* Taskesti ve çevresindeki 20 orman köyünde, 1964 yılında başlayan;

Orman Kooperatifleri, Nakliyatçılar Kooperatifi etrafında örgütlenmeler,

yoksul orman köylülerinin aracı-tefeci ve müteahhitlere karşı verdikleri

mücadele,

* Emekli Binbaşı Sabri Acar öncülüğünde, yoksul orman köylülerinin

kurduğu orman kooperatiflerinin tek çatı etrafında birleşmesiyle gelişen

mücadele sürecinin, Ankara'ya TBMM önüne kadar uzanması,

* Türkiye'de bir ilk olarak; Taşkesti Uslay Film Şirketi etrafında bir araya

gelen köylülerin; senaryosunu kendilerinin yazdığı, oyuncusu oldukları,

çekimlerini kendilerinin yaptığı iki köy filmi çekmeleri, TRT'nin, kültür sanat

çevrelerinin, medyanın olaya ilgisi,

* 30 Eylül 1978 tarihinde Taşkesti'nin, Başbakan Bülent Ecevit tarafından

Türkiye'nin ilk Köykenti olarak ilan edilmesi, 14 ay süren Taşkesti Köykent

uygulaması ve yaşananlar,

* 1979 Aralık ayı itibarıyla Köykent uygulamasının durdurulması ve

sonrasında yörede yaşananlar, mahrumiyet yılları, bu çalışmanın ana

bölümlerini oluşturmaktadır.

** Köykent Projesi'nin; Kalkınma Planlarında, Siyasi Parti

Programlarında yer alan tanımlamalarının ana baslıkları, Köykent Projesi ile

amaçlananlar, ilk uygulama örneği olarak Köykent Taşkesti'de

gerçekleştirilenler,

** Köykent Projesini savunanların, karsı çıkan çevrelerin yaklaşımları da

başlıklar halinde tamamlayıcı bölümler olarak ele alınmaktadır

** Yöre insanlarıyla yapılan röportajlar, - aradan geçen 35 yıla karsın yöre

insanlarının anlattıkları - çalışmanın son bölümünü oluşturmaktadır