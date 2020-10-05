Haber: N. Halid Altundal
Bolu Orman Bölge Müdürlüğünce ihtiyaç sahiplerinin kışlık odunlarının karşılanması amacıyla “Bir Kucak İyilik” projesi hazırlandı. Proje kapsamında geçtiğimiz gün İhtiyaç sahiplerinin kışlık odunları imece usulüyle toplanmaya başladı. Aladağ Şerif Yüksel Şefliğinde gerçekleştirilen etkinliğe Bölge Müdürlüğü personeli, sivil toplum kuruluşları, Öz Orman İş Sendikası Bolu Bölge Yönetim Kurulu ile üyeleri katıldı. Kurumuş ağaçlardan çıkartılan odunlar özenle toplandı. Kışlık odunlar belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak.