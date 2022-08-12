BİR LİRA İÇİN YAPILAN EZİYET !

Yazıyı Fatma Gül Demir’in sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...

Kurallar yaşamı kolaylaştırmak ve insanların haklarını korumak içindir. Hatta koyduğunuz kurallar hiç kimseye bir zararı yoksa esneye bilmelidir. Örneğin ben bu anlamda kuralları ve sınırları zorlamayı severim. Yaptığım her işte bunu görebilirsiniz. Ancak çoğu insan kuralların ve sınırların dışına çıkmayı sevmez ve korkar. Çok sert kuralları uygulamaya çalışır. Durum böyle olunca da insani kuralları unutur.

Şimdi Onur bir şeye kızmış yine lafı yumuşatmaya çalışıyor diyeceksiniz. Evet, az önce rastladığım bir haberde okuduğum olaya çok kızdım. Hatta ayrıntılı incelediğimde daha da sinirlendim. İzin verirseniz 1 lira için yapılan eziyeti size ünce anlatmak sonrada haberi kısaca paylaşmak istiyorum.

Düşünün markete gittiniz alışverişinizi yaptınız biri 99 lira biri 53 lira olmak üzere 2 ürün aldınız ancak size iki ayrı fatura verildi. Ürünleri aldınız marketin servis aracını kullanmak istediniz ancak görevliler elinizdeki fişlere baktı. Tek seferde 100 liralık fiş kesilmediği için bu servisten yararlanamazsınız diyerek sizi geriye çevirdiler.

Ama sizin bir ayağınız yok ve koltuk değnekleriyle ayakta durabiliyorsunuz. Evinize gitmek için o araca ihtiyacınız var. Hatta olayı gören diğer müşterilerden biri çantasından çıkardığı 200 liralık fişi görevlilere uzattı buyurun bunu kullanın ben servis kullanmayacağım dedi. Görevliler yine ikna olmadı. Bu seferde sizin çantanız da 200 liralık fişte yazan ürünleri aramaya kalktı. o ürünler çantanızda yoksa servise alamayız bize amirlerinden böyle talimat verdi diyerek yine sizi almadı. Yani 1 lira için o servise binemediniz. Ne kadar kötü bir duygu değil mi?

Şimdi bunu kurgu sananlar olabilir ama maalesef bu olay kurgu değil gerçekten yaşanmış şimdi sizinle haberi kısaca paylaşıyorum.

“Olay, Ankara’nın Etimesgut ilçesinde bir zincir markette yaşandı. 66 yaşındaki Ali Rıza Haklı, alışveriş için gittiği marketin servis hizmetini kullanmak istedi. Yüzde 85 engeli olduğunu ve yürüyemediğini belirten Haklı, marketteki harcama tutarının 100 liraya ulaşmadığının kendisine iletilerek kurallar gereği servisi kullanamayacağının söylendiğini aktardı. Haklı, tek seferde 99 liralık alışveriş yaptığını ve sadece 1 lira için servise alınmadığını iddia etti. İddiasına göre yaşlı adam, 99 liralık ve 53 liralık 2 ayrı fiş ile alışverişini bitirdikten sonra evine gidebilmek için servise binmek istedi. Marketin servise binme kuralı olan tek fişte en az 100 liralık alışveriş fişine sahip olma kuralına uymadığını, gidip tekrar alışveriş yapmasını, yoksa servise alınmayacağını öğrenen yaşlı adam, 2 ayrı fişte 153 liralık alışveriş miktarına ulaştığını söylemesine rağmen marketin servisine alınmadı.”

Bunları okuyunca servis görevlisine kızdınız ama esas bu kuralı koyan ve ondan sert bir şekilde uygulamasını isteyen market yetkililerinde suç. Görüyorsunuz değil mi koyduğunuz bir kurallı böyle uygulamaya kalkarsanız insani bir çileye dönüşüyor. Sizin market yetkilisi olarak bu kuralları koyarken ve uygularken insani kuralları unutmamanız gerekir.

Ayrıca buradan defalarca söyledim marketlerin ve AVM’lerin müşteri ulaşımı için kullanılan özel servis araçlarının fiziksel yapısı en azından bir tekerlekli sandalye taşıyacak duruma getirilmeli yani araçlarda özel rampa ve teçhizat olmalı. Marketlerin ya da AVM’lerin çoğu engelsiz mekânlara sahip ancak müşteri servislerine bakarsanız engellenenler için bir düzenleme yok.

Eğer biz kural koyacaksak insanları engelleyen değil özgürleştiren kurallar koymalıyız ve her hangi bir yerde yazılı olmayan insanlık kurallarını da unutmamalıyız. Ben inanıyorum eğer bunu yapabilirsek bazı engelleri daha kolay aşarız.

Yazan : Onur Ustaoğlu – Seslendiren : Fatma Gül Demir – Bolçi’nin Katkılarıyla Bolu Olay Gündem Gazetesi Konuşan Yazılar…