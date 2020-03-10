Bir mahalle Karacasu’ya bağlandı

Haber: BMA

Karacasu Belediye Başkanı Celal Beydili, yaptığı açıklamada ilimiz Merkez ilçeye bağlı olan Berk Köyünde bulunan Bahçeli Mahallesinin vatandaşların talebi üzerine belediyenin sınırlarına dahil edildiğini bildirdi.

“HİZMETLERİMİZ AYNI ŞEKİLDE BU BÖLGEMİZE DE AYNEN YANSIYACAKTIR”

Başkan Beydili konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Berk Köyü Bahçeli Mahallesi sakinlerinin talebi ve belediyemizin kabulü üzerine, Bahçeli Mahallesi belediyemiz sınırlarına dahil edilmiştir. Daha evvel tespit edilen sınırımıza tabelamızı da yerleştirmiş bulunmaktayız. Bu vesileyle belediyemize, beldemize hayırlı olmasını Allah’tan niyaz ederim. Allah mahcup etmesin. Bundan sonra beldemize yapılan hizmetler neyse, aynı şekilde bu bölgemize de aynen yansıyacaktır. Benim telefonum, makamım eskiden olduğu gibi 24 saat açıktır. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerine yer verdi.