Haber: Kasım ŞAHİN
Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğüne bağlı deneyimli ve başarılı ekipleri piyasa değeri 1 Milyonluk sikkeyi ele geçirdi. Sikkeyi kaçırmak isteyen 1 kişi gözaltına alındı.
FETO/PDY kapsamında birçok önemli olaya imza atan KOM Şubesi bu seferde kaçakçılığa izin vermedi. KOM Şubesi piyasa değeri 1 Milyonluk olaya el koydu. Sikkeyi taşıyan yabancı uyruklu bir kişi gözaltına alındı. Şahsın şubedeki sorgulaması devam ediyor
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