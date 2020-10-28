Haber: Aysun Beykoz

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Bolu İl Temsilcisi Atilla Yılmaz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Atilla Yılmaz Cumhuriyetimizin 97. yılı açıklamasında, “29 Ekim 1923 Tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ilan edilen Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97. yılı kutlu ve daim olsun. Cumhuriyetin ilan edildiği bu tarihin önemi hiç kuşkusuz ki tek adamın (padişahın) boyunduruğu altında, kapitülasyonlar ile kaynak ve varlıklarına el konulmuş, kendi ülkesinde sürgün, esir bir ulusun özgürlüğünü ilan etmesinden kaynaklanır. Bir ulus ki, Mustafa Kemal Atatürk ve onun nezdindeki nice adı bilinen ve bilinmeyen, bedel ödemeyi göze almış bir avuç inanmış insanın omuzlarında yükselmiş; ‘Zümrüdü Anka’ gibi kendi küllerinden yeniden doğmuştur. Temel hak ve özgürlükler, aydınlanma yolunda atılan adımlar ve sonuçları ile yoksul, esir ülkelere örnek olurken, kendi varlık ve kaynaklarına sahip çıkarak, üretmenin gücüyle de umut olmuştur. Sözün özü Anadolu topraklarında yaratılan bir mucize olmuştur Cumhuriyet. Özgür, demokratik, laik, anayasal hukuk devleti ilkelerinden giderek uzaklaşan Ülkemizde, cumhuriyetle yönetildiğimizi söylemek gittikçe zorlaşmaktadır. Bugün her zamankinden daha fazla Cumhuriyetimizi korumak ve kollamak, Anadolu topraklarında yaratılan o mucizeyi yeniden yaratmak zorundayız. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun” ifadelerini kullandı.