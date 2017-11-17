Haber: Aysun Beykoz

Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen 2016 yılı Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması sonuçları 24 Ağustos 2017 tarihinde Şerifler Yalısında gerçekleştirilen jüri toplantısıyla belirlendi. 69 belediyenin, 82 uygulama ve 61 proje dalında toplam 143 proje ile başvurduğu yarışma sonunda Göynük Belediyesi ‘Tarihi Arasta Çarşısı Projesi, Gazi Süleyman Paşa Bulvarı ve Akşemseddin Hz. Türbesi Çevresinin Düzenlenmesi ve Zafer Kulesi Restorasyonu’ ile Proje Ödülüne layık görüldü. Proje ödülünü Göynük Belediye Başkanı Kemal Kazan 16.11.2017 tarihinde Antalya’da Yapex fuarında düzenlenen törenle aldı.

“ÇOK MUTLU VE GURURLUYUZ”

Göynük Belediye Başkanı Kemal Kazan yaptığı açıklamada; "Bir Osmanlı kenti olan ilçemizi tarihi dokusu bozulmadan gelecek nesillere aktarma amacıyla yürüttüğümüz projelerden bir kaçının içinde yer aldığı bu çalışmamızda Tarihi Kentler Birliği'nden bu anlamlı ödülü almaktan dolayı çok mutlu ve gururluyuz. Bu anlamlı ödülün ilçemize kazandırılması sırasında bizlere destek olan ÇEKÜL Vakfı Başkanı ve Tarihi Kentler Birliği Onursal Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen’e, Tarihi Kentler Birliği Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ve yönetim kurulu üyelerine, Tarihi Kentler Birliği Yarışma jürisine ve bize destek olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.