Bir Ömür Mutluluklar

Haber: Erdal Tanrıverdi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda davetlinin katıldığı düğünde sıkı tedbirler uygulandı. Bolu Kafkas Derneği 3. Dönem Başkanı Burhan Tadık ve Bolu eğitim camiasının sevilen yüzü Hafize Tadık oğulları Batuhan ile Beyazay Kalıp Sanayii kurucusu Şakir Beyazay ve Sevil Beyazay çiftinin kızları Gamze, Termal Otelde yapılan düğünle bir ömür ayrılmamaya söz verdiler.

Genç çift düğünde davetliler ile yakından ilgilenirken “Koronavirüs tedbirleri kapsamında düğüne sınırlı sayıda davetli katılabildi. Bizlere gerek sosyal medyadan gerekse arayarak mutluluğumuza ortak olan herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandılar.

Bizde Bolu Gündem Yayın Grubu olarak genç çiftlere bir ömür boyu mutluluklar dileriz.