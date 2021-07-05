Bir önceki aya göre yüzde 2,53 arttı



Haber: Yasin Bilgin

Türkiye'de haziranda yıllık bazda tüketici fiyatlarının en fazla arttığı bölge, yüzde 19,56 ile "Antalya, Isparta, Burdur" olarak belirlendi.Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, haziran ayında İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2. düzeyde bulunan 26 bölge içinde, aylık bazdaen yüksek artış yüzde 2,53 ile “Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova” bölgesinde oldu.İlimiz Bolu’nun, bir önceki aya göre değişim oranı yüzde 2,53, Bir önceki yıla göre değişim oranı yüzde 18,57 olarak açıklandı.