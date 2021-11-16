Bir önceki yıla göre atış gösterdi



Haber: Okay Özcan

Bolu'da, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılı Ekim ayı verilerine göre 795 konut satıldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılı Ekim ayına ait konut satış verilerini açıkladı. Türkiye genelinde konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre artarak 137 bin 401 oldu. Bolu'da ise Ekim ayında satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre artış gösterdi.

Bolu'da 2021 Ekim ayı konut satışlarındaki rakamlar araştırma sonrasında kamuoyu ile paylaşıldı. Araştırmaya göre, 2020'nin Ekim ayında 517 konutun satıldığı Bolu'da 2021'in aynı ayında 795 konut satıldı. Satılan konutların 101'ini ipotekli satışlar,694'ünü ise diğer satışlar grubu oluşturdu.