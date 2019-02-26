Haber: C. Kutay Aykan

Cumhur İttifakı AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin, geçtiğimiz akşam Kent Meydanı'nda kurulan ve araştırmacı yazar Abdurrahman Uzun'un da Bolulu gençlerle buluştuğu "İlk Oy Hareketi Çadırı"nı ziyaret etti.

“BİR OYLA ÜLKELER YIKILMIŞ, ÜLKELER KURULMUŞTUR”

Bolulu genç seçmenlerden büyük ilgi gören "İlk Oy Hareketi Çadırı"nda ilk defa oy kullanılacak gençlerle buluşan Metin, geç seçmenlerle sohbet ederek kullanacakları oyun önemini anlattı.

Ülke olarak önemli bir seçimin arifesinde olduklarını söyleyen Metin, genç seçmenlere kullanılacak her oyun önemli olduğunu vurgulayarak, "Bir oy demeyin, bir oyla ülkeler yıkılmış, ülkeler kurulmuştur. O nedenle bir oy çok önemlidir. Bu sene 1 buçuk milyon genç kardeşimiz ilk oyunu kullanacak. Dolayısıyla tüm Türkiye'de ilk defa oy kullanacak kardeşlerimizin bilinçlendirilmesi ve demokrasi anlamında, ülkenin siyasi geleceği anlamında çok önemlidir." dedi.

GENÇLERLE HORON TEPTİ

Gençlerin sorularını da yanıtlayan Metin daha sonra ise gençlerle birlikte horon çekti. Gençlerin isteği üzerine çadırın dışına çıkan ve gençlerle horon teperek günün yorgunluğunu atan Metin’e, çevredekiler de alkışlarla destek verdi.