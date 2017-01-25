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25 Ocak 2017 Çarşamba
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    • Bir polis gözaltında

    Manisa merkezli 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, meslekten ihraç edilen 20 emniyet mensubu gözaltına alındı. Bolu’dan da 1 polis gözaltına alındı.

    25 Ocak 2017 Çarşamba 13:16
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    Bir polis gözaltında

    Haber: Kasım ŞAHİN

    Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen soruşturma kapsamında, örgütün emniyet yapılanmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Manisa, Ankara, İzmir, Gaziantep, Bursa, Bolu, Sivas, Uşak, Isparta, Konya ve Balıkesir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    Operasyonda, Bolu İl Emniyet Müdürlüğünde görev yapan S.B. isimli bir polis memuru gözaltına alındıktan sonra Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

    Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen ve diğer illerde gözaltına alınan zanlılarda, işlemleri için Manisa Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

    Anahtar Kelimeler: Manisa, Merkezli, 11, Ilde, Fetullahçı

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