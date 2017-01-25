Haber: Kasım ŞAHİN

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen soruşturma kapsamında, örgütün emniyet yapılanmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Manisa, Ankara, İzmir, Gaziantep, Bursa, Bolu, Sivas, Uşak, Isparta, Konya ve Balıkesir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Bolu İl Emniyet Müdürlüğünde görev yapan S.B. isimli bir polis memuru gözaltına alındıktan sonra Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen ve diğer illerde gözaltına alınan zanlılarda, işlemleri için Manisa Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.