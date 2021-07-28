Bir saatte 100 denetim

Haber: Okay Özcan

Pandemi nedeniyle uygulanan kısıtlamalar da özellikle motosikletle paket servisi yapan sürücüler ön planı çıkmış ve hemen hemen şehirde adeta birbirleriyle yarışır hale gelmişlerdi. Bir çok kazaya da sebebiyet veren motosiklet sürücülerine yönelik Bolu Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, şehrin ana arterleri üzerinde denetim gerçekleştirdiler.

Genellikle paket servis yapan motosiklet sürücülerine yönelik yapılan ve bir saat süren uygulamada 100 motosiklet sürücüsü denetlenmiş oldu. Trafik yetkilileri; “Son günlerde motosiklet kazalarından artış gözlenmekte. Sadece Bolu’da değil birçok ilde bu tür kazalara rastlıyoruz. Bunun önüne geçmek için motosiklet sürücülerinin belgelerini denetlerken, onlara kurallar hakkında bilgilendirmede yapıyoruz. Amacımız can ve mal kaybının olmaması. Bu tür denetimlerimiz her gün devam edecektir” açıklamasında bulundular.