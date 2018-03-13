Haber: Kasım ŞAHİN

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri haftanın her günü YSE ve Sanayi kavşağında birer saat süren kırmızı ışık ihlali yapan sürücülere tespit etmek için uygulamalarını sürdürüyor. Bazı sürücülerin trafik ekiplerini görmesine rağmen duyarsız bir şekilde göz göre göre kırmızı ışıkta geçerek, kurallara uymadıklarını bir kez daha gösterdiler.

Trafik ekiplerinin gözleri önünde kırmızı ışıkta durmayarak geçen araçlar tek tek kameralara kaydedildi. Bir saat süren uygulamada 11 araç sürücüsünün her birine 208 TL olmak üzere toplam 2 bin 288 TL para cezası tebliğ edildi. Yetkililer, kırmızı ışık ihlali uygulamasının ana arterler ve D-100 üzerinde her gün uygulandığını ve uygulamaların devam edeceğini belittiler.



