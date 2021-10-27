Bir saatte 6 bin lira ceza

Haber: C. Kutay Aykan

Şahin Trafik ekipleri vatandaşların can ve mal güvenliği sağlamak amacıyla özellikle Cumhuriyet Caddesi, İzzet Baysal Caddesi ve önemli arterler üzerinde sürücüler üzerine şok uygulama yaparak, kuralla uymayan sürücülere cezai işlem gerçekleştirdiler.

Bir saat süren şok uygulamada çift sıra park yapan 17 araca 2 bin 448, takograf bulundurmayan 4 araca sürücüsüne 2 bin 608, kapalı cadde ihlali yapan bir sürücüye 432, motosiklet ruhsatına sepet işletmeyen bir sürücüye 144 ve seyir halindeyken cep telefonu ile görüşen bir sürücüye ise 314 lira olmak üzere toplam 5 bin 946 lira para cezası kesildi.