Bir sapık da Bolu’dan

İstanbul’dan sonra bir sapık skandalı Bolu’da meydana geldi. 4 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel tacizde bulunan sapık tutuklandı.

Bir sapık da Bolu’dan

Haber: Birol ERTUNÇ

4 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen Sedat K. (32), delil yetersizliği nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, daha önce işlemiş olduğu cinsel taciz olayında hakkında yakalama kararı olduğu için tutuklandı.

İddiaya göre; Sedat K., salı günü Yumrukaya köyündeki bir çiftlikte yanlarında çalıştığı ailenin 4 yaşındaki erkek çocuğuna ahırda cinsel tacizde bulundu. Ahıra giren anne, Sedat K.'yi görünce durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Gözaltına alınan Sedat K., adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme karşısına çıkan Sedat K., delil yetersizliği nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak Sedat K., Sakarya'da daha önce karıştığı bir cinsel taciz suçundan hakkında yakalama kararı bulunduğu için tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca dosya ile ilgili gizlilik kararı alındığı bildirildi.

Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2019, 10:45
Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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