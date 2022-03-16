Bir seferde vurgun yapmak istedi

Haber: Erdal Tanrıverdi
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu madde bulundurma ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda doğu illerinden batı illerine giden araç aramasında, aracın farklı yerlerinde saklanmış,
15 parça halinde 7 kilogram 250 gram gelen Skunk maddesi, 5 parça halinde 4 kilogram 850 gram gelen kubar esrar maddesi, 4 parça halinde 3 kilogram 450 gram gelen toz esrar maddesi olmak üzere toplamda 15 kilogram 550 gram narkotik madde ele geçirildi.
Kullandığı aracın çeşitli bölmelerine gizlediği milyon lira değerindeki uyuşturucu maddelerle yakalanan 36 yaşındaki sürücü Ali Ö. NARKO Şubesindeki ifadesinin ardından, “Uyuşturucu ticareti yapmak” suçundan Savcılığa sevk edildi.