Bir seferde vurgun yapmak istedi

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM otoyolunda yaptığı uygulamada durdurdukları bir araç içerisinde milyon lire değerinde uyuşturucu madde ele geçirdi.