Bir selam da miniklerden

Haber: Erdal Tanrıverdi

Fırat'ın doğusunda terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe Türkiye'nin dört bir yanından destek gelirken, harekata bir destek de Köroğlu İlköğretim okulu öğrenci ve öğretmenlerinden geldi. Köroğlu İlköğretim Okulu öğrenci, öğretmen ve velileri Suriye’de Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatına katılan askerlere moral ve destek vermek için bir video klip çekti. İlkokulda eğitim gören yaklaşık bin 400 öğrenci öğretmenleriyle her sınıf ayrı ayrı video çekerek kahraman Mehmetçiklere selam gönderdi.

Ayrıca, Okul Müdürü Şerafettin Tarım, “Bizler için canını ortaya koyan Mehmetçiklerimizin her zaman yanındayız. Ben, öğrencilerim ve öğretmenlerimiz ile Barış Pınarı Harekatındaki tüm kahraman askerlerimize destek ve moral vermek için böyle bir video klip hazırladı. İnşallah Mehmetçiklerimize moral olur ve burunları bile kanamadan yurda geri dönerler. Ben de Köroğlu İlköğretim Okulu Müdürü olarak tüm kahraman Mehmetçiklerimize selam ederim” dedi.

Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2019, 10:53