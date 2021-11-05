Bir senede cezaevine bin 239 kişi girdi



Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Ceza infaz kurumlarının 31 Aralık 2020 tarihindeki nüfusunun %84,3'ünü hükümlüler ve %15,7'sini tutuklular oluşturdu. Bu kişilerin %96,0'ını erkekler, %4,0'ını ise kadınlar oluşturdu.

CEZA İNFAZ KURUMUNA ÇOCUK YAŞTA HÜKÜMLÜ OLARAK GİREN SAYISI BİN 283 OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Ceza infaz kurumuna hükümlü statüsünde giriş kaydı olanlardan ceza infaz kurumuna girdiği andaki yaşa göre çocuk (12-17 yaş grubu) olanların sayısı bir önceki yıla göre %23,6 düşerek bin 283 olurken, suç işlediği andaki yaşı çocuk olanların sayısı bir önceki yıla göre %21,4 düşüşle 10 bin 234 oldu

CEZA İNFAZ KURUMUNA 2020 YILINDA 258 BİN 401 HÜKÜMLÜ GİRDİ

Aynı yıl içinde bir veya daha fazla giriş kaydı dikkate alındığında, 1 Ocak-31 Aralık 2020 tarihleri arasında ceza infaz kurumuna 258 bin 401 hükümlü statüsünde giriş kaydı yapıldı. Yine aynı yıl içinde bir veya daha fazla çıkış kaydı dikkate alındığında, aynı tarihler arasında ceza infaz kurumlarından 361 bin 870 hükümlü statüsünde çıkış kaydı yapıldı. Giren hükümlülerin %95,9'unu, çıkan hükümlülerin ise %96,4'ünü erkekler oluşturdu.

BOLU’DA 2020 YILINDA 1 239 HÜKÜMLÜ GİRDİ

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, suçun işlendiği ile göre, Aynı yıl içinde bir veya daha fazla giriş kaydı dikkate alındığında 1 Ocak-31 Aralık 2020 tarihleri arasında Bolu ilinde ceza infaz kurumuna 1 239 hükümlü statüsünde giriş kaydı yapıldı. Yine aynı yıl içinde bir veya daha fazla çıkış kaydı dikkate alındığında, aynı tarihler arasında ceza infaz kurumlarından 1 504 hükümlü statüsünde çıkış kaydı yapıldı

HÜKÜMLÜ STATÜSÜNDE GİRENLERİN EN ÇOK İŞLEDİĞİ SUÇ YARALAMA OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Ceza infaz kurumuna giren hükümlülerin birden fazla suç işlemesi durumunda en ağır cezayı gerektiren suç esas alınmakta olup, bu esasa göre değerlendirildiğinde, ceza infaz kurumuna 1 Ocak-31 Aralık 2020 tarihleri arasında giren hükümlülerin %15,7'si yaralama, %15,2'si hırsızlık, %5,9'u trafik suçları, %5,3'ü İcra İflas Kanunu'na muhalefet ve %4,7'si ise uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunu işledi.

YÜKSEKÖĞRETİM MEZUNLARI EN ÇOK YARALAMA SUÇUNU İŞLEDİ

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Ceza infaz kurumuna 1 Ocak-31 Aralık 2020 tarihleri arasında giren hükümlüler eğitim durumu ve işlenen suç sırası itibarıyla değerlendirildiğinde; ilköğretim mezunlarında %18,7, lise ve dengi meslek okulu mezunlarında %16,7, ilkokul mezunlarında %16,5 ve yükseköğretim mezunlarında %9,2 ile yaralama suçu; okuryazar olup bir okul bitirmeyenlerde %30,2, okuma yazma bilmeyenlerde %25,3, ortaokul mezunlarında %22,0 ile hırsızlık suçu ilk sırada yer aldı.