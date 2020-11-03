“Bir sevdanın hikayesi AK Parti”

Haber: Ceylan Beykoz

3 Kasım 2002 tarihinin, sadece AK Parti için değil, Türkiye ve mazlum milletler için bir milat ve yeni bir başlangıç olduğunu belirten AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, AK Parti iktidarlarının aziz milletin teveccühü ile kesintisiz bir şekilde 18 yıldır sürdüğünü ve bundan sonra da süreceğini aktardı.

“GİRDİĞİ BÜTÜN SEÇİMLERDEN BİRİNCİ PARTİ OLARAK ÇIKTI”

AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, AK Partinin 3 Kasım 2002'de yapılan seçimlerin ardından 18 yıldır iktidar olduğunun altını çizerek; “Erdemliler Hareketi ile 2001 yılında siyaset sahnesinde yerini alan AK Parti, önüne konulan her türlü engelleri aşarak bugün kesintisiz iktidarının 18. yılını kutluyor. Girdiği bütün seçimlerden birinci parti olarak çıkmayı başaran AK Parti, bu süreçte bünyesinden dört başbakan ve iki cumhurbaşkanı çıkardı ve Türkiye'de değişimin, dönüşümün ve reformların adresi oldu. Vesayet odaklarına son veren, Türkiye'yi dev yatırımlarla donatan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti iktidarı aynı zamanda başta savunma sanayisi olmak üzere milli ve yerli üretimde de öncülük yaptı. AK Parti, kuruluşundan kısa bir süre sonra 3 Kasım 2002'de yapılan ilk genel seçimlerde yüzde 34 oy olarak sandıktan birinci parti olarak çıktı” şeklinde konuştu.

“MİLLET SEVDASIYLA KESİNTİSİZ HİZMET DÖNEMİNİ SÜRDÜRÜYORUZ”​

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkiye’nin demokrasiden ekonomiye kadar her alanda tarihi önemde değişim süreci yaşadığına işaret eden Doğanay; “Siyaset sahnesine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde giren AK Parti, 3 Kasım 2002’deki seçimle ilk kez iktidara geldiği günden bu yana millet sevdasıyla kesintisiz hizmet dönemini sürdürüyor. Aziz milletimiz, 18 yıl önce siyaset yorgunu partilere dur diyerek tarihi bir tasfiyeye imza atmıştır. Ardı ardına yaşanan ekonomik krizlerin ağır faturası sosyal patlama olarak sandığa yansımış ve halk tabiri caizse AK Parti öncesi siyasilere muhtıra vermiş, hatta bazılarını tarihten silmiştir. 'Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' diye yola çıkan Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi demokrasiden ekonomiye kadar her alanda tarihi önemde bir değişim sürecine sokmuş ve bugün ülkemiz dünyada sözü geçen ülkeler arasına girmiştir.

“TÜRK DEMOKRASİSİ İÇİN BİR MİLATTIR, TARİHİ BİR BAŞLANGIÇTIR”​

Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti bizzat bu milletin ta kendisidir. AK Parti bu ülkede her bir vatandaşımızın içinde kendi hayallerini, hedeflerini bulduğu, kendine yer bulabildiği, kendini evinde hissettiği dev bir çatıdır. AK Parti iktidarı için değil, Türk demokrasisi için bir milattır, tarihi bir başlangıçtır" ifadelerine yer verdi.