Bir Sezon Böyle Geçti

Haber: Volkan Yılmaz

Ligde 33. hafta maçlarından sonra Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Hatayspor'un ardından Büyükşehir Belediye Erzurumspor da son haftada Süper Lig vizesi aldı. Sezon içinde 4 takımın ilk sırada bulunduğu ligde Hatayspor 26, Cesar Grup Ümraniyespor 6, Akhisarspor ve Fatih Karagümrük birer hafta zirvede kaldı. Ligde Adana Demirspor, Akhisarspor, Fatih Karagümrük ve Bursaspor, Süper Lig'e çıkacak 3. ekip olmak için play-off'ta mücadele edecek.

- Lige 3 takım veda etti

Eskişehirspor ve Adanaspor'un ardından Osmanlıspor da lige veda etti. TFF 1. Lig'de 3 takım, puan silme cezası aldı. Eskişehirspor'a 15, Osmanlıspor ve Bursaspor'a üçer puan silme cezaları uygulandı. Ligde 10. hafta mücadelesinde Ekol Göz Menemenspor'a 1-0 mağlup olan Cesar Grup Ümraniyespor, karşılaşmada 6 yabancı oyuncu oynattığı için Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 3-0 hükmen mağlup sayıldı.

- Seriler

Hatayspor'un 5 maçlık galibiyet serisi yakaladığı ligde, Adana Demirspor, Akhisarspor ve Ekol Göz Menemenspor 4 müsabakadan art arda 3 puanla ayrıldı. Fatih Karagümrük 14 maç, Altay ile Ekol Göz Menemenspor 10, Keçiörengücü de üst üste 8 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi. Boluspor 16, Adanaspor 14, Eskişehirspor ise üst üste 13 müsabakada galibiyet alamadı.

- Lige verilen aradan sonra en fazla puan toplayan Adana Demirspor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige verilen aradan sonra oynanan 6 maçta yenilmeyen ve 16 puan toplayan Adana Demirspor, bu süreçte en başarılı ekip olarak dikkati çekti. Adana ekibini 15'er puanla Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Keçiörengücü ve 13'er puanla Fatih Karagümrük ve Hatayspor izledi. En başarısız ekipler ise birer puanları bulunan Adanaspor ile Eskişehirspor oldu.