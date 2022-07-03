Bir simit ve bir ekmek aynı fiyatta

Haber: Uğur Balaban

Yapılan zamların ardından her geçen zarar ettiklerini belirterek, ekmek fiyatlarına zam yapılmasını isteyen Bolu Pastacılar, Fırıncılar ve Lokantacılar Odası Başkanı Murat Abak, 210 gram olan ve 3 liradan satılan ekmeğin, 200 gram, 4 liradan satılması teklifi kabul edildi ve Bolulu vatandaşlar 1 Temmuz’dan itibaren bir ekmeği 4 liradan satın almaya başladı.

Öte yandan, ekmekçiler gibi kendilerinin de aynı durumu yaşadıklarını belirten simitçiler de harekete geçerek 100 gramlık kabak ve susamlı simit fiyatlarını 3 liradan 4 liraya çıkartarak, satışlara başladılar.