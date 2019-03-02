Bir skandalda Göynük’ten

Haber: Aysun Beykoz

Göynük İmam Hatip Lisesi’nde okuyan 15 yaşındaki iki gencin birlikte oldukları sırada erkek arkadaşı tarafından görüntülerinin gizlice videoya çekilmesi ve olayın mağdur Z.A’nın kaldığı yurdun müdiresi tarafından açığa çıkarılmasıyla Bolu Ağır Ceza Mahkemesi’ne taşındı. “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, çocuğun cinsel istismarı, özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek, özel hayatın gizliliğini ihlal etmek” suçundan hakkında dava açılan B.E hakim karşısına çıktı. Mahkemede olay günü yaşanılanları büyük utanç ve gözyaşları içerisinde anlatan mağdur Z.A, B.E ile kendi isteğiyle eve gittiğini belirterek “Ben eve giderken böyle bir olayın yaşanacağını düşünmemiştim. B. birden beni öpmeye kalkıştı önce istemedim ama daha sonra kayıtsız kalamadım. Benimle birlikte olmak istediğini söyledi önce olmaz dedim ama beni ablamın arkadaşına söylemekle korkuttu. Bende tamam dedim bir şeyler yaşadık. Ama ben videoya çektiğini bilmiyordum. Okulda dedikodular çıkınca öğrendim” dedi.

Mağdur Z.A.’nın ifadesi üzerine söz alan B.E. ise “Z.A’nın görüntülerden haberi vardı okulda küstüğü kız arkadaşları ona şantaj yapınca olay ortaya çıktı. Ben kimseye şantaj yapmadım” deyince mağdur Z. ağlayarak “Hayıt hiçbir şeyden haberim yoktu benim” dedi.

Mahkemede tanık olarak dinlenen arkadaşları ise videonun olduğunu fakat videoda ki kızın yüzünün görünmediğini söylediler. Olayın ortaya çıkmasını sağlayan ve mağdur Z.A’nın kaldığı cemaat yurdunun müdiresi ise “Olayı bana yurtta kalan kızlar söyledi. Hocam okulda Z. ile ilgili dedikodular dolaşıyor dediler. Bende bunu duyunca Z.’yi çağırdım. Z. olayın doğru olduğunu söyleyerek ağlamaya başladı. Konuşamayacağını söyleyince bende olanları olduğu gibi yaz dedim. Yazdığı kağıdı polise verdim olay böylelikle ortaya çıktı” dedi.

Mahkemede son olarak söz alan mağdurun babası ise B.E’nin en ağır ceza ile cezalandırılmasını istiyorum kızımın okul hayatı bitti deyince mahkeme başkanı “Memlekette başka okul mu kalmadı ille orada mı okutmak zorundasınız” dedi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.