Bir stantta Gerede’ye

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda, Gerede İlçe Sağlık Müdürlüğünce Belediye Meydanında, sağlık çalışanları rehberliğinde halkı bilgilendirmek, aşı randevu veya uygulama hizmeti vermek amacıyla aşı standı kuruldu. Sağlık ekipleri, “ ‘COVID-19 Aşı Bilgilendirme, Randevu ve Aşılama Standı’na 18 yaş üstü tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz” çağrısında bulundu.

Gerede Meydanına kurulan Covid-19 aşı randevu ve bilgilendirme standını Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi, sağlık çalışanlarına destek oldu.