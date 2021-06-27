Bir stantta Gerede’ye

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda, Gerede İlçe Sağlık Müdürlüğünce Belediye Meydanında, sağlık çalışanları rehberliğinde halkı bilgilendirmek, aşı randevu veya uygulama hizmeti vermek amacıyla aşı standı kuruldu.

Bir stantta Gerede’ye

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda, Gerede İlçe Sağlık Müdürlüğünce Belediye Meydanında, sağlık çalışanları rehberliğinde halkı bilgilendirmek, aşı randevu veya uygulama hizmeti vermek amacıyla aşı standı kuruldu. Sağlık ekipleri, “ ‘COVID-19 Aşı Bilgilendirme, Randevu ve Aşılama Standı’na 18 yaş üstü tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz” çağrısında bulundu.

Gerede Meydanına kurulan Covid-19 aşı randevu ve bilgilendirme standını Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi, sağlık çalışanlarına destek oldu.

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