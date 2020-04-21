Bir su müjdesi daha

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Belediye Meclisi’nin bugün gerçekleşen olağanüstü toplantısında su faturaları ile ilgili çok önemli bir karar alındı. Toplantıda Belediye Başkanı Tanju Özcan tarafından su faturalarının üç ay süreyle ertelenmesi ve daha önce suya yapılan yüzde 50 indirime ilave olarak yüzde 10 indirim yapılması teklif edildi.

“Yüzde 50 suya büyük ilgi oldu”

Oylama öncesi meclisi bilgilendiren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, daha önce suya 2 ay süreyle yüzde 50 indirim yaptıklarını anımsatarak, “Arkadaşlar biliyorsunuz nisan ve mayıs aylarında geçerli olmak üzere suda yüzde 50 indirim öngörmüştük. Otuz metreküplük suya vatandaşlarımızın da yoğun ilgisi oldu. Şu ana kadar 68 bin mesken abonesinden yaklaşık yüzde 50’si indirimli suyu kullandı. Yaklaşık bir aylık süre daha var önümüzde. Bu indirimi yaparken iki ay boyunca 6 milyon lira vatandaşımızın cebinde kalacak demiştik. Dolayla bu şunu gösteriyor ki vatandaşımızın buna ihtiyacı varmış. İşte o yüzden demiştik elektrik ve doğalgaza da böyle bir indirim yapılırsa vatandaşın evde kalmasına çok büyük katkı sağlarız.” dedi.

“Yüzde 10 indirim daha yapıyoruz”

Konuşmasının devamında suya yüzde 50 indirime ilave olarak yüzde 10 indirim daha yapmak istediklerini belirten Özcan, “Burada neyi amaçlıyoruz. Burada 1 haziranda yüzde 50 indirimli su bitecek ya 1 haziran 2020 den geçerli olmak üzere geçen sene mekanik sayaçlarda indirim yapmıştık. Bu sene yüzde 10 indirim daha yapalım dedik su fiyatlarında. Şuan 2.70 TL olan dijital ön ödemeli su ücretini yüzde 10’luk indirimle 2.43 TL’ye düşürelim dedik. İki ay yüzde 50 indirim uygulayınca geri kalan da yüzde 10 yapınca 2020 yılı içerisinde toplamda suya yüzde 18,5 oranında indirim yapmış olacağız. Ve bu şekilde gelir tarife cetveli düzenlendi. Daha önce kararını almıştık zaten. Artık 1 Hazirandan itibaren su fiyatı TÜİK’in açıkladığı rakamlara göre güncellensin demiştik. Ama biz bu karar daha yürürlüğe girmeden yüzde 10 daha indirim yapıp öyle yürürlüğe sokuyoruz. ” diye konuştu.

“Su faturalarını üç ay süreyle erteliyoruz”

Özcan, su faturalarını da üç ay süreyle ertelemeyi istediklerini belirterek, “Üçüncüsü de kanun takdir hakkını belediyelere bırakmış. Biz Mart, Nisan, Mayıs aylarına ait faturaları da gecikme zammı ve faiz uygulanmadan üç ay süreyle ertelenmesini önerdik. Ve bunu bütün belediyelerden de bekliyoruz. Hiçbir belediye ayrımı yapmaksızın su faturalarını üç ay süreyle ertelesinler” ifadelerini kullandı.

“Bolu Türkiye’nin en ucuz suyunu kullanacak”

Başkan Özcan’ın konuşmasının ardından teklif, meclis üyelerinin onayına sunularak, oy birliği ile kabul edildi. Kararın ardından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan meclis üyelerine teşekkür ederek Bolu halkının 5 yılın sonunda Türkiye’nin en ucuz suyunu kullanacağını söyledi. Özcan, “Arkadaşlar benim önemli vaatlerimden bir tanesi 5. yılın sonunda Bolululara Türkiye’nin en ucuz suyunu kullanmaktı. Şimdi elimde 38 tane il var. Seçim öncesi bu 38 il arasında en yüksek su fiyatı olan 2. il bizdik. Şu anda bugün yapılan bu indirimle birlikte ikinci sıradan 29’uncu sıraya geriledik. Bolu 38 il arasında en pahalı 2. suyu kullanırken, şu anda en pahalı suyu kullanan 29. İl oldu. Amacımız ve sözümüz doğrultusunda daha ilk yılda büyük mesafe kat ettik. Bolu’ya hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı