Özel Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu’da yaşayan Suriyeli vatandaşların mağduriyetleri bitmiyor. Suriye’de yaşanan iç savaştan kaçıp Bolu’ya gelen aile geçim derdine düşünce dilencilik yaparak para kazanmaya başladı. 6 aylık bebekleriyle birlikte Uğur Mumcu Parkında yatıp kalktıklarını ve çok üşüdüklerini dile getiren Suriyeli aile; “Kimi gittiysek kapılar yüzümüze kapandı. Valilik ve Belediye yetkilileri bizim hiç yardımcı olmadı. Bebeğimiz geceleri çok üşüyor. Üzerine örttüğümüz bir battaniye onu ısıtmıyor. Kendi derdimizi unuttuk, yavrumuzu düşünüyoruz” dediler.

Suriye’de yaşadıklarını ve kendilerinin Türk olduklarını da belirten aile Türkçeyi de çok iyi bir şekilde kullanıyorlar. İzzet Baysal Caddesi üzerinde ellerindeki, “Suriyeliyiz Allah rızası için yardım edin” yazısını Bolulu vatandaşlara göstererek para toplamaya çalışan aile, zabıtayı görünce köşe bucuk kaçmaya çalıştılar. Zabıtaların kendilerine para toplamaya izin vermediklerini de belirten aile; “Bizlere tek yardım eden Bolulu hayırsever vatandaşlar. Onlardan aldığımız paralarla karnımızı doyuruyoruz. Başımızı sokacak bir odamız bile yok. Yetkililer gelsin de Uğur Mumcu Parkındaki halimizi görsün” diyerek vatandaşların verdiklerini paraları topladılar.