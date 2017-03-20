banner128

banner101

20 Mart 2017 Pazartesi
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Bir tane erik 5 TL

    Arjantin’den ithal edilen eriğin kilosu 500 TL’den, 100 gramı 50 liradan, tanesi ise 5 TL’den Bolu pazarında satılmaya başladı. Yine yurt dışından ithal edilen siyah üzümün kilosu 30 TL satılması Bolulu vatandaşları şaşkın bakışlarına neden oldu.

    20 Mart 2017 Pazartesi 11:18
    Bu haber 74 kez okundu
    Bir tane erik 5 TL
    Foto galeriye git

    Haber: Kasım ŞAHİN

    Bu hafta Bolu pazarı adete cepleri yaktı. Mart ayında olmamıza karşın yurt dışında ithal edilen meyvelerin fiyatları adeta dudak uçuklattı. Sebze fiyatları da meyve fiyatlarını aratmadı. Pazartesi pazarının gözdesi tabi ki erik oldu. Arjantin’den ithal edilen bir kilo yeşil erik kilosu 500, 100 gramı 50 ve tanesi ise 5 TL’den satılırken, buna rakip ise yine yurt dışından ithal edilen kilosu ise 30 TL’den satılan siyah üzüm oldu.

    FİYATLAR CEP YAKIYOR

    Pazartesi günleri kurulan halk pazarında taze bezelye 10, Bakla 3.5, badem salatalık 7, çilek 10, patlıcan 6, sivri biber 7, taze fasulye 15, dolma biber 8 ila 10 TL’den satıldı. Vatandaşlar Pazar fiyatlarının fazla olmasından yakınırken, tezgah sahipleri ise ürünlerin Akdeniz bölgesinden geldiğini ve ürünlerin seralarda yetişmesinden dolayı, yaz sebzelerinin fiyatlarının yüksek olduğunu, havalar ısındıkça ürünlerin aratacağını, fiyatların düşeceğini söylediler.

    BALIK TEZGAHLARI DOLDU TAŞTI

    Mart ayı olmasına rağmen balık tezgahları yine hınca hınç dolmaya devam ediyor. Özellikle hamsinin son dönemlerini yaşadığı şu günlerde Karadeniz bölgesinden gelen yağlı ve çok leziz olan hamsinin kilosu 15 TL’den satılırken, İstavrit 15, Barbun 35 ve sardalya’nın kilosu 10 TL’den tezgahlarda yerini aldı. 

    Anahtar Kelimeler: Arjantin’den, Ithal, Edilen, Eriğin, Kilosu

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Türkiye satılıyor
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR POLATLIDAKİ KIBRISCIKLILAR
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Kimin Terci Ne?
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu O KIZLA DANS EDEBİLİR MİSİNİZ?
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “ESKİŞEHİR”den sonra”GNC”de “BOLU”mu?..
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Sen Var Olduğun Kişi Değilsin
  • RECAİ ÇAĞLAR RECAİ ÇAĞLAR BİR BAŞKA BAŞKAN
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Hayır, Çıkma İhtimali Var mı?
  • Nihal Eker Nihal Eker YALNIZ DEĞİLSİN
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım REHBER İMAMLIK HUKUKUNA GÖRE "8 MART"
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu ZANNEDERSİN Kİ TÜRKİYE BATTI!
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ İSTİKRAR YA DA KAOS
  • Makinist Makinist 28.128 SAAT
  • ÖMER ERU ÖMER ERU BAHAR GELDİ
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK HOCALI KATLİAMI
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Beraberlik, Kaybetmekten İyidir!
  • Suat Tosun Suat Tosun BÜYÜLEYİCİ ORGAN BAĞIRSAK
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Geriye baktığınızda hayatınızı kendi dilediğiniz şekilde yaşayabildiğinizi düşünmüyor musunuz?
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Özgüven Sahibi Bir Çocuk Yetiştirmek İsteyen Ailelerin Dikkatine!
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER ERKEKLİK ve ÖFKE ÜZERİNE…
  • Aydın Hitit Aydın Hitit CIK CIK CIK…
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Demokrasiye inanmak kadar uygulamak önemli
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş KÖMÜR ÇOCUKLARI
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Yeni proje güzelde Defterdarlık binası da unutulmamalı
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Sokak müzisyenini rahat bırakın “
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129