Haber: Kasım ŞAHİN

Bu hafta Bolu pazarı adete cepleri yaktı. Mart ayında olmamıza karşın yurt dışında ithal edilen meyvelerin fiyatları adeta dudak uçuklattı. Sebze fiyatları da meyve fiyatlarını aratmadı. Pazartesi pazarının gözdesi tabi ki erik oldu. Arjantin’den ithal edilen bir kilo yeşil erik kilosu 500, 100 gramı 50 ve tanesi ise 5 TL’den satılırken, buna rakip ise yine yurt dışından ithal edilen kilosu ise 30 TL’den satılan siyah üzüm oldu.

FİYATLAR CEP YAKIYOR

Pazartesi günleri kurulan halk pazarında taze bezelye 10, Bakla 3.5, badem salatalık 7, çilek 10, patlıcan 6, sivri biber 7, taze fasulye 15, dolma biber 8 ila 10 TL’den satıldı. Vatandaşlar Pazar fiyatlarının fazla olmasından yakınırken, tezgah sahipleri ise ürünlerin Akdeniz bölgesinden geldiğini ve ürünlerin seralarda yetişmesinden dolayı, yaz sebzelerinin fiyatlarının yüksek olduğunu, havalar ısındıkça ürünlerin aratacağını, fiyatların düşeceğini söylediler.

BALIK TEZGAHLARI DOLDU TAŞTI

Mart ayı olmasına rağmen balık tezgahları yine hınca hınç dolmaya devam ediyor. Özellikle hamsinin son dönemlerini yaşadığı şu günlerde Karadeniz bölgesinden gelen yağlı ve çok leziz olan hamsinin kilosu 15 TL’den satılırken, İstavrit 15, Barbun 35 ve sardalya’nın kilosu 10 TL’den tezgahlarda yerini aldı.