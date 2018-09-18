HABER: GÖNÜL OLUTÜRK

17 yıl önce bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme yetkisi sona erdirilerek tasfiye edilen Emlak Bankası’nın genel kurulu yapıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Emlak Bankası'nın genel kurulunun yapıldığını açıkladı. Abant Tabiat Parkı’ndaki bir otelde düzenlenen “İmar Kanunu Kapsamında İmar Barışı ve Kentsel Dönüşüm” toplantısında konuşan Kurum, önemli açıklamalarda bulundu.Emlak Bankası’na da değinen Bakan Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlanan Emlak Bankası’nın da en kısa zamanda faaliyete başlayacağını söyledi.

Kurum, Emlak Bankası’nın genel kurulunu yaptıklarını dile getirerek, “İnşallah süreçte, yıl sonuna kadar da banka kurulum sürecini tamamlayacağız. Hem gayrimenkul sektörüne hem de ülke ekonomisine katma değer sağlayacak bir banka olması yolunda hızlı bir çalışma sürdürüyoruz” dedi