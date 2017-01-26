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26 Ocak 2017 Perşembe
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    • Bir tarih yıkılıyor

    İlimizin en eski betonarme binalarından birisi olan Eski Bolu Şehir Kulübünün bulunduğu 5 katlı devasa binanın Bolu Belediyesinin kentsel dönüşüm planlaması çerçevesinde yıkım çalışmaları önceki gün başlandı.

    26 Ocak 2017 Perşembe 08:42
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    Bir tarih yıkılıyor

    Haber; Ceylan BEYKOZ

    Eski adıyla Bolu Belediye Meydanı yeni adıyla Demokrasi Meydanında İzzet Baysal Heykeli'nin arka kısmında bulunan takriben 60 yıllık bina tarihe karışıyor. İzzet Baysal Caddesinde uzun yıllar, şehir kulübü ve lokal olarak hizmet veren son 10 yıldır da Akbank Bolu Çarşı Şubesine ev sahipliği yapan binanın kentsel dönüşüm çerçevesinde yıkımına başlandı.Binanın yıkımını gerçekleştiren tonlarca ağırlığındaki iş makinası binanın tepesine vinç yardımıyla çıkartılırken,diğer 5 tonluk iş makinası da, yıkılan binanın yan tarafında bulunan merdivenlere araba lastikleri döşenerek üçüncü kat seviyesine kadar çıkartıldı. Geniş güvenlik önlemleri altında yıkımı gerçekleştirilen binadan yaklaşık 1100 ton moloz çıkacağı ve yıkımın bir hafta süreceği belirtildi.

    İlimiz açısından bir tarihi simgeleyen binanın ekonomik ömrünü tamamladığını belirten İnşaat Mühendisi Hakan Özmen, “Binanın yıkım sorumlusu ve yeni binanın yapım sorumlusu olan kişi olarak güvenlik açısından tüm tedbirlerimizi almaya çalıştık. Yıkım ve yapım aşamasında çevreye en az rahatsızlık vermek için gayret içindeyiz. Önümüzdeki günlerde bu alana uygulanacak projenin görsellerini kamuoyu ile paylaşacağız” ifadelerini kullandı.

     

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