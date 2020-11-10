Bir tek o sendika vardı



Haber: Aysun Beykoz

Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82. yıldönümünde Anıt Parkta düzenlenen resmi törenle anıldı. Atatürk Anıtına çelenklerin sunulması ile başlayan tören Atatürk’ün huzurunda 2 dakikalık saygı duruşu, akabinde İstiklal Marşımızın okunmasıyla devam etti.

SADECE O SENDİKA ÇELENK SUNDU

Çelenklerin konulması sırasında törene katılanların dikkatini önemli bir detay çekti. 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü töreninde Atatürk Anıtına sendika olarak sadece Türk Eğitim Sen çelenk sundu. Türk Eğitim Sen’in çelengini sunmasının ardından gözler diğer işçi ve memur sendikalarını aradı. Türk Eğitim Sen dışında hiçbir işçi ve memur sendikasının törende bulunmaması katılımcılar tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

NERDE BU SENDİKALAR!

Neredeyse her milli bayram ve anma gününde Atatürk Anıtına çelenk koymak için birbiriyle yarışan, Atatürkçü olduğunu iddia eden birçok sendikanın Cumhuriyetimizin Kurucusu Atatürk’ün vefat yıldönümünde ortalıkta görünmeyişi kafalarda soru işareti bıraktı. Öte yandan on binlerce işçi ve memurun temsilcisi olan diğer sendikaların da Atatürk’ün ölüm yıldönümünde Bolu Valiliğine çelenk sunmak için hiçbir başvuru yapmaması da birçok vatandaşın tepkisini çekti. Bazı vatandaşlar, “Kendi menfaatleri için anında örgütlenip sokaklarda, caddelerde, meydanlarda yürüyüp basın açıklaması yapan sendikaların, üzerinde yaşadığımız toprakları başlattığı milli mücadele ile düşmanlardan temizleyerek bizlere yurt edinen Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının yıldönümünde sesinin soluğunun çıkmayıp, törene katılıp çelenk sunmaktan kaçınması en açık ifadeyle Atatürk’ün hatıratına saygısızlıktır” yorumları yaptılar.

Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2020, 12:26