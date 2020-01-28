Bir tır daha deprem bölgesine gitti

Haber: Volkan Yılmaz

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, yaptığı açıklamada, Elazığ ve Malatya'da ciddi biçimde hissedilen, bugün itibarıyla 41 vatandaşın hayatını kaybettiği deprem felaketinin herkesi üzüntüye boğduğunu söyledi. Depremin açtığı yaraları sarmak için ülke olarak yine tek yürek olduklarını dile getiren Ateş, "Bu zor günleri de yine her zaman olduğu gibi el ele vererek birlik, beraberlik ve dayanışma içinde aşacağız. Depremin ardından başlatılan yardım kampanyasına destek olmak için oda olarak hemen harekete geçtik. Üye firmaların ve vatandaşların katkılarıyla hazırlanan bir yardım tırı Malatya'ya gönderildi." dedi. Ateş, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.