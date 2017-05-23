Törende konuşan İHH İnsani Yardım Vakfı Bolu sorumlusu Fethi Sarımsakçı, geçen hafta içerisinde Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde "Yetim Köyü"nün açılışının yapıldığını söyledi. Suriye'deki iç savaşın başlamasından bu yana 800 bin çocuğun yetim kaldığını ifade eden Sarımsakçı, "İHH İnsani Yardım Vakfı olarak bu çocuklardan 10 binine sahip çıkabilmişiz. Bu yetim köyünde inşallah anası, babası ve kimsesi kalmamış çocuklarımız aile ortamında kalıp, savaşın vermiş olduğu psikolojik rahatsızlıkları atlatacak." dedi.

Ramazanın yaklaştığını belirten Sarımsakçı, "Bu Ramazan inşallah yardımlarımızı, zekatlarımızı, sadakalarımızı, fitrelerimizi yetimlere ayırırsak, yer yüzünde sahip çıktığımız yetim sayısı her geçen gün artacak." dedi.

Yardım tırı, konuşmadan sonra dua edilmesinin ardından Hatay üzerinden Haleplilere ulaştırılmak üzere yola çıktı.