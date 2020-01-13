Bir “TOKAT” olayı çözdü

Haber: C. Kutay AYKAN

Uyuşturucu ticareti yapmak suçunda Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 16 yıl hapis cezası istemiyle tutuklu olarak yargılanan Burak E., mahkeme heyetine itirafçı olmak istediğini söyledi. Bu esnada tutuksuz yargılanan ve SEGBİS sistemiyle duruşmaya katılan Emre A. Ç., tutuklu sanığı hiç tanımadığını ve hayatı boyunca da hiç görmediğini belirterek; “Benim uyuşturucu ile alakam yoktur. Burak isimli şahsa da uyuşturucu vermedim. Aslında olay Burak yakalanmadan bir gün önce farklı bir şekilde meydana geldi. Berberde tıraş olurken Aykut ile Ümit isimli şahıslar ile aramada kavga çıktı. Ümit isimli şahsa uyuşturucu nedeniyle bir tokat attım. Bu olayı kendisine yediremediği için, Burak’a uyuşturucu verip İstanbul’a götürmesi için teklifte bulunup, yakalanması halinde uyuşturucuyu benim verdiğimi söylenmesi istenmiş. İşte bütün olay bu tokat yüzünden oldu. Benim de başımı belaya soktu. Bir tokat yüzünden hakkımda dava açıldı” dedi.

Bu ifadenin üzerine, mahkemede itirafçı olan tutuklu sanık Burak’da; “Emre’den özür dilerim. İlk duruşmada uyuşturucuyu bana kendisinin verdiğini söyledim. Ama bu doğru değil. Ümit bana yakalanmam halinde uyuşturucuyu Emre’den aldığımı söyledi. Hatta kendisini de bu kişinin tokatladığını intikam için bunu yaptırdığını söyledi. Şimdi burada gerçeği söylüyorum. Bu işleri bana Ümit yaptırdı. Yediği tokatın acısını benim üzerimden çıkartmak istedi. Gerçek suçlu Ümit’tir” demesi üzerine Emre, “Allah senden razı olsun. Geçte olsa doğruyu anlattın. Sayın başkanım gerçekleri sizde duydunuz Allah rızası için bunun hesabını sorun. Bunu sizden rica ediyorum. Suçuz yere adım bu işe karıştırıldı” diye konuştu. Duruşma eksik evrakların tamamlanması için ileri bir tarihe ertelendi.