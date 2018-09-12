Haber: Gönül Olutürk

Kaza dün gece 21:00 sularında Yeniçağa ilçemizin Yamanlar Köyü Orta Mahallesi’nde meydana geldi. Traktörüyle evin yakınındaki bahçesinden malzeme almak için yola çıkan 75 yaşındaki Hayrettin Gedik ‘in kullandığı 14 KK 058 plakalı traktörü yolda ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrildi. Traktörün altında kalan Gedik, olay yerinde hayatını kaybederken yanında olan ve ismi belirlenemeyen bir kişide kazadan yaralı olarak kurtuldu.