Özel Haber: Kasım ŞAHİN

İlimizi anlat deseler hiç bu kadar güzel anlatılmazdı. Bolulu şair ve ozan Ayhan Kerse, yıllar önce ilimizi tanıtmak için derlediği, “Bolu Türküsü’n de 16 değerimizi 5 kıtada tam anlamıyla anlatarak büyük bir başarıya imza attı.

Bolu Türküsü içerisinde, ilimizin en meşhur yerleri ve yiyecekleri şu şekilde tanıtıldı; “Etli mantı, Kaplıcalar, Büyüksu, Paşa pilavı, Gölcük, Aladağlar, Kökez suyu, Kızık yaylası, Çakmaklar çamlığı, Yayık ayranı, Güveç, Abant, Çoban salatası, Alabalık, Kanlıca mantarı ve Tarhana çorbası”

Ayhan Kerse tarafından yapılıp bestelenen Bolu Türküsünün, hazırlandığı yıllarda kayak merkezlerinin başında yer alan Kartalkaya’nın hizmette olmadığı ve Yedigöller’in ise ilimizde fözla bilinmediği tespit edilirken, ozan, şair Kerse’nin Bolunun etrafı çamlık dağlar ile sigarımın dumanı adlı 2 adet türküsü daha bulunuyor.