Bir türlü akıllanmadık

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde başından geçenleri anlatan M.B. kendisini arayan kişinin kendisini savcı olarak tanıttığını belirterek; “Şahıs Savcılıktan arandığını söyleyerek 2 bin 500 tane şebeke Fethullahçı, senin banka hesabına girmeye çalışıyor. Bu adamları bulmamız için M.T. adına 11 bin 700 lira yatırman lazım. Bu adamı biz parayı çekerken yakalayacağız. Polisler senin eşine 15 bin lira para verdi. Sakın adliyeye gitme, adliye polisler tarafından sarıldı ve kuşatıldı. Sen parayı hemen hesaba yatır, bankadan da soran olursa, bu kişiden mal aldım dersin. Ticaretim oldu dersin, sakın uyanmasınlar, biz adamı hemen yakalayacağız” diyerek dolandırıldığı ifade etti.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde, “Kişinin kendini kamu görevlisi veya banka sigorta, kredi kurumlarının çalışana olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık” suçlamasıyla tutuksuz yargılanan G.Y., İ.D. (kadın), İ.B. ve M.Y., üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek birbirlerini suçladılar. Duruşma eksik evrakların tamamlanması için ileri bir tarihe ertelendi.