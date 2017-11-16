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16 Kasım 2017 Perşembe
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    • Bir türlü bitmiyorlar

    FETÖ/PDY kapsamında; “Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan biri öğretmen diğeri kimya mühendisi 2 kişi Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alındıktan sonra Savcılığa sevk edildi.

    16 Kasım 2017 Perşembe 12:55
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    Bir türlü bitmiyorlar


    Haber: Kasım ŞAHİN

    Bolu Cumhuriyet Savcılığı tarafından haklarından yakalama kararı çıkartılan ve silahlı terör örgütüne üye oldukları belirlenen öğretmen H.S. ile kimya mühendisi E.B. gözaltına alınarak önce Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldüler. İfadeleri alınan 2 kişi daha sonra Cumhuriyet Savcılığına sevk edildiler.

    Bir itirafçının verdiği isimler doğrultusunda KHK ile öğretmenlik görevinden ihraç edilen H.S. ile E.B. önceki akşam yapılan eş zamanlı operasyonla KOM şubesi tarafından yakalanarak adli makamlara teslim edildi. İki örgüt üyesinin tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildiği öğrenildi.

    Anahtar Kelimeler: FETÖPDY, Kapsamında;, “Silahlı, Terör, örgütüne

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