



Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu Cumhuriyet Savcılığı tarafından haklarından yakalama kararı çıkartılan ve silahlı terör örgütüne üye oldukları belirlenen öğretmen H.S. ile kimya mühendisi E.B. gözaltına alınarak önce Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldüler. İfadeleri alınan 2 kişi daha sonra Cumhuriyet Savcılığına sevk edildiler.

Bir itirafçının verdiği isimler doğrultusunda KHK ile öğretmenlik görevinden ihraç edilen H.S. ile E.B. önceki akşam yapılan eş zamanlı operasyonla KOM şubesi tarafından yakalanarak adli makamlara teslim edildi. İki örgüt üyesinin tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildiği öğrenildi.