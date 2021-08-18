Bir uygulama da “YAYA”lar için



İzzet Baysal Caddesi üzerinde bulunan mavi renkli bisiklet yolunu kullanan bisiklet ve kurye motosiklet sürücülerinin aşırı sürat yaptığını fark eden İl Emniyet Müdürü Aksoy, teslisle talimat vererek, sürücüler üzerine uygulama yapılmasını, tatlı bir dille bu kişilerin uyarılması talimatıyla yunus ve trafik motorize ekipleri, uygulama gerçekleştirilmişti. Ne var ki bisiklet sürücülerinin mavi renkli bisiklet yolunun yayalar tarafından çok sıklıkla kullandığını, kazaların bu nedenle oluştuğunu belirtmesi üzerine İl Emniyet Müdürü Aksoy, bu seferde yayalar üzerine uygulama başlattı.

Akşam saatlerinde İzzet Baysal Caddesi üzerinde gerçekleştirilen uygulamada yunus ve trafik motorize ekipleri hem sabit hem de devriye atarak, megafonlarla yayaların mavi renkli yolu kullanmamaları gerektiğini, aksi taktirde olabilecek kazaların önlenemeyeceği konusunda dakikalarca süren uyarılarda bulundular. Yapılan uygulamada bazı vatandaşların bu kurallara uymamakta direndikleri gözlemlendi.

Bolu İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, “Bolu’da göreve başladığımdan bu yana halkımızın can ve mal güvenliği benim için ön palanda olmuştur. Bundan önceki illerde görev yaptığımda da bu ilkeyi hep ön planda tuttum. Yaptığım gözlemlerde yaya yolunda bisiklet ile kurye motosikletlerin hız yaptığını görünce uygulama yaptırdım. Bu uygulamanın ardından özellikle bisiklet sürücülerinin, yayaların bu özel yolu kendilerine yönelik kullandığını öğrenince, bu seferde yayalar üzerine uygulama gerçekleştirdik. Halkımızın bilinçli olması halinde birçok kötü olayın olmamasında faydalı olacağı kanısındayım” dedi.