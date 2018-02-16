HABER:Ceylan Beykoz

Kıbrıs Gazisi Emekli Piyade Komando Binbaşı Ahmet Şerafettin Yamaner, Kıbrıs Barış Harekatını, anılarını ve deneyimlerini anlattı. Öğrenciler, güzel vatanımızı bir kahramandan dinlerken duygusal anlar yaşadılar. Bolu Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge birimince hazırlanan proje kapsamında düzenlenen programa, Milli Eğitim Şube Müdürü Muvafık Kılıç, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Kıbrıs Barış Harekatı’nın neden ve sonuçlarını anlatan, harekat sırasında yaşanan olayları aktaran ve Kıbrıs’ın Türkiye için jeopolitik önemine değinen Kıbrıs Gazisi Emekli Piyade Komando Binbaşı Ahmet Şerafettin Yamaner, vatan için yapılan fedakarlıkları ve çatışma dönemlerini öğrencilerle paylaştı. Bolu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrenciler, Kıbrıs Gazisi Emekli Piyade Komando Binbaşı Ahmet Şerafettin Yamaner’i can kulağıyla dinlediler. 1974 yılında tarihe yazılan kahramanlık destanını gururla alkışladılar.

Savaşların insanlığa verdiği zararlara değinen Kıbrıs Gazisi Emekli Piyade Komando Binbaşı Ahmet Şerafettin Yamaner, konuşmasını Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün savaş karşıtı ve eğitimin önemine dair söylemleriyle bitirdi. Program, Okul Müdürü Beşir Karahasanoğlu’nun Kıbrıs Gazisi Emekli Piyade Komando Binbaşı Ahmet Şerafettin Yamaner’e çiçek takdimiyle son buldu.