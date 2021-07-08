“Bir yandan verip bir yandan alıyorlar”

Haber: Ceylan Beykoz

Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayında gerçekleşen enflasyonu açıkladı. Rakamların açıklanması ile birlikte memur ve emeklinin alacakları zam oranları netleşti. Açıklanan Haziran ayı enflasyon verileri ile birlikte zam oranı da belli oldu. Bağ Kur ve SGK emekli aylıklarına yüzde 8.45 oranında zam yapılacak. Memur ve memur emeklisi ise yüzde 5.45 oranında zam aldı. Yapılan zam ile birlikte artan maaşlar Temmuz maaşı ile hesaplarda olacak. İlimizde yaşayan emekli vatandaşlar yapılan zamları değerlendirdi.

“YAPILAN ZAMLAR PİYASAYI ALEVLENDİRMEKTEN BAŞKA BİR ŞEY YAPMADI”

Emekli maaşlarına yapılan yüzde 8.45’lik zam oranını İlimizin emekli vatandaşları değerlendirdi. İsmini vermek istemeyen Bolulu emekli vatandaşımız “yapılan zamlar piyasayı alevlendirmekten başka bir şey yapmıyor. Piyasa alevlenmesin ben zam istemiyorum. Bizlere yapılan yüzde 8.45 zammın ardından piyasa yüzde 10 zamlandı. Bundan dolayı ben emekli ücretlerinin ve piyasanın sabitleştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Mesela 1 ekmek 1 liraysa 1 maaşta bin liraysa öyle kalsın. Ekmeğe de zam gelmesin emekli maaşına da” dedi.

“BU PARALARI NASIL HARCAYACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUZ”

Hüseyin Ahlat emekli maaşlarına yapılan zam için “ paraları nasıl harcayacağımızı düşünüyoruz. bu paralar nasıl bitecek” dedi. yapılan zammı değerlendirmeye devam eden Ahlat “ yapılan emekli maaşı zammı yeterli olmadığı gibi birde gelen elektrik ve doğalgaz zamlarını karşılamak için kendi cebimizden para harcamak zorunda kalıyoruz” eleştirisinde bulundu.

“BİR YANDAN VERİP BİR YANDAN ALIYORLAR”

Mehmet Demirkol emekli maaşı ile geçinmemin çok olduğunu belirtti. Demirkol “ ben 1200 lira emekli maaşı alıyorum. Eşim de 600 lira engelli maaşı alıyor. Maaşın sadece 450 lirası kiraya, geriye kalan kısmı da faturalar ve mutfak masraflarına gidiyor. Hayat çok pahalı aldığımız maaş yetmiyor kıt kanaat geçinebiliyoruz” dedi.

“FAZLA GELİYOR VERDİĞİ PARALAR”

Gençlerin haklarını aramalarını tavsiye eden Veli Albayrak, “ fazla geliyor verdiği paralar. O fazlalıkları biz İBAN numarasına geri gönderiyoruz, İBAN numarası gönderiyordu ya hani Cumhurbaşkanınız. Benim değil ama ben kabul etmiyorum onun cumhurbaşkanlığını. Partili Cumhurbaşkanı diye bir partili cumhurbaşkanı olmaz zaten en güzeli insanların hak ve özgürlüğünü arayabilmesi için parlamenter sisteme geri dönülmesi lazım. ben gençlere acıyorum. Bu devran böyle gitmez gençler hakkınızı sizde söke söke arayın” diye konuştu.

“TUVALETE BİLE SOKMAZLAR O PARAYLA”

Emekliye yapılan zammın yeterli olmadığını söyleyen Adnan Eröğer, “tuvalet parası bile değil. Tuvalete bile sokmazlar o parayla. Kendileri bir geçinsinler bakayım. Benim çocuğum 5 ay evde yattı. 5 ay ben baktım benim çocuğuma. Hangisi yardım etti? Sen işsiz kalıyorsun diye. Kendi havalarında, alıyorlar paraları, geziyorlar yatıyorlar kalkıyorlar. Tayyip Erdoğan 80 milyar TL’ye imza atıyor. Verdiği para kaç para? Bana 1500 TL veriyor onu da sokak hayvanlarına harcıyorum. Benim kardeşim Almanya’da, Türkiye’ye yatırıyor 80 bin lirayı ondan sonra emekli oluyor. Her ay 3 bin lira maaş alıyor. Var mı daha bunun ilerisi? Gerisi?” ifadelerine yer verdi.