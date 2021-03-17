Bir yanımız yaz, bir yanımız kış





600 metre ile 2500 metre arasında rakıma sahip ilimizde yılın her zamanı farklı mevsimleri yaşamak mümkün. Ortalama 900 metre rakımlı Yeniçağa ve Göynük İlçelerimizde baharın müjdecisi çiğdem çiçekleri açarken, Kartalkaya’da lapa lapa yağan kar kayak severleri mest ediyor.

Karagöl Yaylası;

Karagöl Yaylası'nda iki mevsim bir arada yaşanıyor. Göynük İlçemiz ile Sakarya'nın Taraklı ilçesi sınırında bulunan Karagöl Yaylası'nda, kış ve ilkbahar bir arada yaşanıyor. İlçe merkezine 21 kilometre uzaklıkta bulunan 1150 rakımdaki yaylada, karların erimeye başlamasıyla çiçekler açtı. Eşsiz manzarası, el değmemiş doğası ve temiz havasıyla ziyaretçilerin uğrak mekanı yayla, açan çiçeklerle bir başka güzelliğe büründü. Kış ve ilkbahar mevsiminin bir arada görüldüğü yayla, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle en sessiz günlerini yaşıyor.

Kartalkaya;

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oluyor. Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan kayak merkezinde gece başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Kayak merkezinde kar kalınlığı 147 santimetre ölçüldü. Bölgede kar yağışının yaklaşık 10 gün boyunca aralıklarla sürmesi bekleniyor. Kayak merkezine günübirlik ve konaklamak için gelen tatilciler, vakitlerini kar yağışı altında kayak ve snowboard yaparak geçiriyor. Bölgedeki Kaya Palazzo ve Dorukkaya otellerinin genel müdürü Yusuf Avcı, aldıkları Kovid-19 tedbirleriyle sezonu güzel geçirdiklerini belirterek, "Bakanlığımızın belirlediği bir oran vardı. O oranlar çerçevesinde tedbirlerimizi hat safhada uyguladık." şeklinde konuştu.

Yeniçağa;

Yeniçağa ilçesinde baharın müjdecisi olarak adlandırılan çiğdemler açtı. İlçede havaların ısınmasıyla karların erimesinin ardından baharın müjdecisi olan çiğdemler toprak üzerine çıkmaya başladı. Yeniçağa ilçe merkezinin yakınlarında bulunan boş arazilerde açan çiğdemler güzel görüntüler oluşturdu. Açan çiğdemleri gören vatandaşlar, hatıra fotoğrafı çekti.