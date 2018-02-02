Haber: Kasım ŞAHİN

Türkiye genelinde olduğu gibi Bolu’da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. 2017 yılının Şubat ayında hava sıcaklıkları eksi derecelerde olurken, 2018 yılının Şubat ayında ise hava sıcaklıkları artı seviyelerde seyretmeye başladı.

2 Şubat 2018 tarihinde hava sıcaklığı şehir merkezinde 11 dereceye kadar çıkarken, Cumartesi ve Pazar günü ısı 14 dereceye kadar çıkacak. 2017 yılının 2 Şubat tarihinde Gölcük eksi 20 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle göl buz tutmuş ve tabiat merkezine gelen vatandaşlar korkusuz bir şekilde buz tutan gölün üzerinde cesaretle yürüyüş yapmışlardı.

2018 yılının 2 Şubat tarihinde ise geçen yılın aynı manzarası yaşanmadı. Tam aksine göl suyu donmadı ve hava sıcaklığı 8 dereceye kadar çıktı. İki yıl arasında ise Gölcük’te 28 derece hava sıcaklığı farkı oluştu.