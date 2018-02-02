banner133

banner101

02 Şubat 2018 Cuma
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Bir yıl önce bir yıl sonra

    2017 yılının 2 Şubat tarihinde hava sıcaklığı eksi 20 dereceye kadar düşünce tabiat merkezlerinin başında gelen Gölcük donmuştu. Bu yılın aynı ay ve gününde ise hava sıcaklığı 8 derece olunca ortaya da böylesine farklı bir görüntü çıkmış oldu.

    02 Şubat 2018 Cuma 11:08
    Bu haber 31 kez okundu
    Bir yıl önce bir yıl sonra

    Haber: Kasım ŞAHİN

    Türkiye genelinde olduğu gibi Bolu’da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. 2017 yılının Şubat ayında hava sıcaklıkları eksi derecelerde olurken, 2018 yılının Şubat ayında ise hava sıcaklıkları artı seviyelerde seyretmeye başladı.

    2 Şubat 2018 tarihinde hava sıcaklığı şehir merkezinde 11 dereceye kadar çıkarken, Cumartesi ve Pazar günü ısı 14 dereceye kadar çıkacak. 2017 yılının 2 Şubat tarihinde Gölcük eksi 20 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle göl buz tutmuş ve tabiat merkezine gelen vatandaşlar korkusuz bir şekilde buz tutan gölün üzerinde cesaretle yürüyüş yapmışlardı.

    2018 yılının 2 Şubat tarihinde ise geçen yılın aynı manzarası yaşanmadı. Tam aksine göl suyu donmadı ve hava sıcaklığı 8 dereceye kadar çıktı. İki yıl arasında ise Gölcük’te 28 derece hava sıcaklığı farkı oluştu.

    Anahtar Kelimeler: 2017, Yılının, 2, Şubat, Tarihinde

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu BİRİNİN BÖYLE OLMUYOR DEMESİ LAZIM !
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel CHP 36. Olağan Kurultayına doğru
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR ANLAYANA
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Akşener’in Bolu Çıkartması
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR KAYIP BİR NESİL VE KÜTÜPHANELER
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR BOLUSPOR - İZMİR BELEDİYE BASKETBOL
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Olmadı Sait Hoca (ANALİZ)
  • Gürkan Dura Gürkan Dura KARAFIRTINA MÜSABAKAYA DAMGASINI VURDU
  • Aydın Hitit Aydın Hitit BURAK ASAN
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Vicdani Değerlerin Çelişmesi
  • İlhami Candemir İlhami Candemir TİTANİK
  • ÖMER ERU ÖMER ERU SANATTA BİREYSELLİK VE TOPLUMSALLIK
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ MERAL AKŞENER’İ DİNLERKEN
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “ Dört mevsimin şehri “ nden …
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Akşener İyi Parti İl Başkanlığını Açtı
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Bolu ve Mutfak Kültürü “
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu YAŞAYAN ÖLÜLER ÇAĞI
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım TESEV'den ayrılma girişimi ve Kemal Kılıçdaroğlu
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç 2 YAŞ SENDROMU
  • Suat Tosun Suat Tosun KIŞIN KUŞLARI BESLEMEK DOĞRU MU ?
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir İletişim, sohbet, bilgi alışverişi
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur GÖLCÜK TABİAT PARKI MİLLETİN OLARAK KALMALIDIR
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar GERÇEKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  • Tayfun TAYŞİ Tayfun TAYŞİ Bölgesel Zayıflama Var Mıdır? Doğrusu Nedir?
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TAKACAKSIN SEPETİ KOLUNA.
  • Makinist Makinist Allah aşkına medeniyet götürmeyin
  • Nihal Eker Nihal Eker SEVGİNİN DİLİ
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Her takıma böyle bir Hanna lazım
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    banner114
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner129