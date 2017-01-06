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06 Ocak 2017 Cuma
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    • Bir yılan hikayesi Highway!

    MHP Bolu İl Başkanı Adem Evcil, son günlerde gündemden düşmeyen ünlü alışveriş merkezi Highway için bir açıklama yaparak, “Highway esnafı ve çalışanları yalnız değildir” dedi.

    06 Ocak 2017 Cuma 17:15
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    Bir yılan hikayesi Highway!

    Haber: Kasım ŞAHİN

    Yaklaşık 10 aydır E-5 bağlantı yolu kapalı olan Avrupa’nın en büyük alışveriş merkezlerinden biri konumunda ki Highway’de sular durulmuyor. Bürokratik çekişmelerin sıkıntısını vatandaş çekiyor. FETÖ/PDY soruşturmasında kayyum atanan AVM, artık milletin! Ve milletin tek bir kuruş bile kaybetmeye tahammülü , lüksü yok diyen Evcil açıklamasını şöyle sürdürdü;

    Ülkemiz uçurumun kenarındadır. Ekonomiye katkı sağlayacak tedbirler en üst düzeye çıkarılmışken bu sorun bir şekilde çözülmelidir. Sayın Belediye başkanı konu ile ilgili yargılandığını ve yolun açılmasının ancak kanunla olacağını kamuoyuna duyurmuştur. 2 bakan yardımcısı, 2 vekil, 1 il başkanı, 1 belediye başkanı ile seçimlerde ilimizin 1.partisi olan AKP’nin bu sorunu TBMM'ye taşıması ve burada çözüm üretmesi kanaatimizce hiçte zor olmayacaktır.

    Vatandaşlarımız ve çalışanlar zor durumdadır. Seçilmişlerin görevi parti ayrımı yapmaksızın vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltmek ve işlerini kolaylaştırmaktır.

    Milyonlarca insanın ziyaret ettiği AVM Bolu ekonomisine ciddi katkı sağlamaktadır. Oluşturduğu ekonomik hacimde binlerce insanımıza ekmek kapısı olmuştur. Sorunun başladığı günden bu yana günahsız vatandaşımız işsiz kalmış, esnaf kepenk kapatmıştır. Korkarım ki böyle devam ederse kaybeden yine millet olacaktır. Hıghway esnafı ve çalışanları yalnız değildir. MHP'si olarak her daim yanlarında olacağız. Sorunun çözümü için üzerimize düşen sorumluluğu almaktan geri durmayacağız. Buradan hükümet partisinin ilimizdeki temsilcilerine sesleniyorum; yeter!  Zaman sorun çıkarma zamanı değil, sorunları çözme zamanıdır! Zaman sorumluluk alma zamanı! 

    Anahtar Kelimeler: MHP, Bolu, İl, Başkanı, Adem

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