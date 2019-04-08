Bir yılda 176 çocuk suça karıştı

Özel Haber: Kasım ŞAHİN

Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Seyfi Han ve Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman tarafından hazırlanan 2018 yılı faaliyet raporu tamamlandı. Rapora göre ilimizde bir yıl içerisinde yaşları 12 ila 15 arasında olan 176 çocuk, 16 ila 18 arasında olan 402 genç, yaşları 19 ve üzeri olan 9 bin 671 yetişkininin suça karıştığı ortaya çıktı.

SUÇA KARIŞAN ÇOCUKLAR

Hakaret 41, Basit yaralama 69, Silahlı terör örgütüne üye olma(yok), Tehdit 15, Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma 2, Mala zarar verme 12, Basit tehdit 7, Trafik güvenliğini tehlikeye sokma 2, Dolandırıcılık 1, Alkol ve uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanma(yok), Görevi kötüye kullanma (yok), Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık 11, Taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma (yok), Resmi belgede sahtecilik (yok), Kişilerin huzur ve sükununu bozma 3, Kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın alma 3, Konut dokunulmazlığını ihlal etme 2, Yaralama 4, Bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık (yok), Başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama 4 olmak üzere 2018 yılında toplam 176 çocuk suça karıştı.

GENÇLER EN ÇOK BASİT YARALAMA SUÇUNA KARIŞTI

Hakaret 78, Basit yaralama 132, Silahlı terör örgütüne üye olma 2, Tehdit 23, Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma 20, Mala zarar verme 20, Basit tehdit 10, Trafik güvenliğini tehlikeye sokma 19, Dolandırıcılık 3, Alkol ve uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanma 7, Görevi kötüye kullanma (yok), Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık 25, Taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma 4, Resmi belgede sahtecilik 5, Kişilerin huzur ve sükununu bozma 10, Kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın alma 11, Konut dokunulmazlığını ihlal etme 9, Yaralama 20, Bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık 1, Başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama 1 olmak üzere bir yıl içerisinde yaşları 16 ila 18 arasında olan 402 genç suça karışırken, 132 gencin en çok basit yaralama suçunu işlediği ortaya çıktı.

YETİŞKİNLER SUÇ REKORU KIRDI

Hazırlanan 2018 yılı faaliyet raporuna göre 19 yaş üzere vatandaşların adeta suç rekoru kırdığı da ortaya çıktı. İşte yetişkinlerin işledi suçlar ve rakamları; Hakaret 1.759, Basit yaralama 1,740, Silahlı terör örgütüne üye olma 806, Tehdit 925, Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma 607, Mala zarar verme 424, Basit tehdit 518, Trafik güvenliğini tehlikeye sokma 545, Dolandırıcılık 207, Alkol ve uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanma 341, Görevi kötüye kullanma 111, Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık 160, Taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma 250, Resmi belgede sahtecilik 213, Kişilerin huzur ve sükununu bozma 314, Kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın alma 219, Konut dokunulmazlığını ihlal etme 93, Yaralama 173, Bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık 160, Başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama 106 olmak üzere, çocuk, genç ve 19 yaş üzeri olmak üzere 2018 yılında toplam 10 bin 249 kişi suça karıştı.