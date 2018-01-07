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07 Ocak 2018 Pazar
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    • Bir yılda 3 araç değiştirdi

    CHP Bolu Milletvekili bir yılda 3 araç aldı. İlk aracıyla TBMM önünde kaza geçiren Özcan, daha sonra son model AUDİ marka araç sahibi olurken, bu aracıda satıp üstüne para ilave edip 250 Bin TL’ye jeep alarak, lüks araç sahipleri kervanına katıldı.

    07 Ocak 2018 Pazar 10:02
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    Bir yılda 3 araç değiştirdi

    Özel Haber: Kasım ŞAHİN

     

    Özcan, 14 TNJ 14 plakalı  BMW Marka aracıyla 17.01.2017 tarihinde, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Meclis’te alınan güvenlik önlemleri kapsamında yeni yapılan barikatlar CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın aracının geçişi sırasında aniden açıldı. CHP’li vekiller, Tanju Özcan ile Ali Yiğit hafif yaralanırken, araçta hasar meydana gelmişti.

    CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, kaza sonrası aracını değiştirerek son model 14 TNJ 11 plakalı AUDİ marka bir araç alarak bir yıl boyunca bu aracı kullandı. Özcan daha sonra bu aracıda satarak üstüne para ilave edip 250 Bin TL’ye son model 06 TNJ 14 plakalı Range Rover jeep alarak, bu aracı kullanmaya başladı. Özcan’a yeni arabasının hayırlı olmasını, kazasız belasız sürüşler yapmasını dileriz.

    Anahtar Kelimeler: CHP, Bolu, Milletvekili, Yılda, 3

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