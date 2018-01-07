Özel Haber: Kasım ŞAHİN

Özcan, 14 TNJ 14 plakalı BMW Marka aracıyla 17.01.2017 tarihinde, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Meclis’te alınan güvenlik önlemleri kapsamında yeni yapılan barikatlar CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın aracının geçişi sırasında aniden açıldı. CHP’li vekiller, Tanju Özcan ile Ali Yiğit hafif yaralanırken, araçta hasar meydana gelmişti.

CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, kaza sonrası aracını değiştirerek son model 14 TNJ 11 plakalı AUDİ marka bir araç alarak bir yıl boyunca bu aracı kullandı. Özcan daha sonra bu aracıda satarak üstüne para ilave edip 250 Bin TL’ye son model 06 TNJ 14 plakalı Range Rover jeep alarak, bu aracı kullanmaya başladı. Özcan’a yeni arabasının hayırlı olmasını, kazasız belasız sürüşler yapmasını dileriz.