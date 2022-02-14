Bir yılda 30 can aldı



Haber: C. Kutay Aykan

Bolu Valiliği tarafından 2021 Özel Faaliyet Raporu paylaşıldı. Raporda, 2021 yılı içerisinde Bolu’da gerçekleşen kaza, yaralanma ve vefat sayısına da yer verildi. Buna göre şehirler arası yollar da dahil olmak üzere gerçekleştirilen kontrollerde 741 bin araç denetlendi, 218 bin araca cezai işlem uygulandı. 6 bin 600 araç ise trafikten men edildi.

732 KAZA OLDU

Paylaşılan verilere göre Bolu’da 2021 yılı içerisinde 732 trafik kazası meydana geldi. 707 yaralanmalı trafik kazasında bin 200 kişi yaralanırken, meydana gelen 25 ölümlü trafik kazasında 30 kişi hayatını kaybetti.

VEFAT SAYISI DÜŞTÜ YARALAMA SAYISI ARTTI

Bolu Valili tarafından paylaşılan verilen, Türkiye İstatistik Kurumunun 2020 yılı verileri ile karşılaştırıldığında vefat sayısında düşüş, yaralanmada ise artış olduğu görüldü. 2020 yılında 33 kişi trafik kazasında hayatını kaybederken, bin 83 kişi yaralandı.