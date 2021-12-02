Bir yılda üçüncü oldu



Haber: C. Kutay Aykan

Elvan’ın görevden alınacağı haberi geçtiğimiz haftanın kulislerinde yankılanmış ancak geçen hafta Cuma günü karar alınmamıştı. Bu kararla Türkiye bir yıl içinde üçüncü kez Hazine ve Maliye Bakanı’nı değiştirmiş oldu. Ankara kulislerinde bir süredir Lütfi Elvan'ın, uygulanan faiz politikasından rahatsız olduğu konuşuluyordu.

Dolar ve Euro rekor kırmıştı

Merkez Bankası'nın Eylül ayında başlattığı faiz indirimi sonrasında Türk Lirası Yabancı para birimleri karşısında büyük değer kayıpları yaşamış dolar ve Euro kuru rekor kırmıştı.

Erdoğan isim vermeden eleştirmişti

Erdoğan kasım ayının ortasında partisinin grup toplantısında gerçekleştirdiği konuşmada ekonomik gelişmelere değinirken üstü kapalı, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ı eleştirmişti.

Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı:

“Beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar, kusur bakmasınlar. Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam.

Bu görevde olduğum sürece faizle mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim ve enflasyonla mücadelemi de sürdüreceğim.

Bu konuda nas ortada, nas ortada olduğuna göre sana bana ne oluyor. Olaya buradan bakacağız ve ona göre de adımımızı atacağız.” Erdoğan'ın bu sözleri AKP’liler tarafından alkışlanırken, Lütfi Elvan'ın alkışlamaması dikkat çekmişti.

Uzun süre sessiz kalmıştı

16 Kasım'da yaptığı konuşmanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üstü kapalı olarak eleştirdiği ve o günden bu yana sessiz olan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Ekonomideki kur şokuna ilişkin herhangi bir değerlendirme yapmamış, son olarak büyüme rakamları ile ilgili önceki gün sosyal bir paylaşımda bulunmuştu.