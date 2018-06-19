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19 Haziran 2018 Salı
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    • Bir yılda yüzde 13 kaybımız var

    Türkiye’de son 13 yılda tarım arazileri, yüzde 12,1’lik oranda azalarak 233 milyon 800 bin dekara gerilerken, İlimizde ise tarım arazilerindeki azalma oranı Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşti.

    19 Haziran 2018 Salı 07:01
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    Bir yılda yüzde 13 kaybımız var

    Yurt genelinde tarım arazileri ortalama % 12.1’lik azalma gösterirken, tarım konusunda iyi olduğumuzu düşünen Bolululara kötü haber TÜİK’ten geldi. TÜİK, Bolu’da tarım arazilerinin Türkiye ortalamasından neredeyse 1 puanlık daha hızlı azalış gösterdiğini açıkladı. Bolu’da tarım arazileri bir yıl önceye göre yüzde 13 oranında azalma gözlendiği belirtildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Bölge Müdürlüğünden alınan açıklamaya göre, Türkiye’de tarım arazilerinde 13 yılda 12,1 oranında azaldı. Buna göre, 2017 yılı sonu itibarıyla Türkiye genelinde çayır ve mera alanları hariç tarım alanı büyüklüğü 233 milyon 800 bin dekar olduğu belirtildi. TÜİK’in verilerine göre, yaklaşık olarak 13 yılda 32 milyon 300 bin dekar tarım alanı yok oldu. Türkiye’de 69 kentin tarım arazisi azalırken, 12 ilin ise artış gösterdi.

    Türkiye’de tarım arazisi en fazla azalan il, yüzde 34,3 oranıyla Sinop oldu. Sinop’u yüzde 33,6 ile Zonguldak, yüzde 32,8 ile Batman takip etti. Tarım arazileri azalan diğer kentlerin yüzdelik dilimleri şöyle:

    Tunceli 30,1, Kars 29,8, Konya 27,9, Erzincan 27,7, Malatya 25,5, Artvin 25,4, Bartın 25,1, Diyarbakır 24,5, Kastamonu 24,4, Muş 23,9, Osmaniye 23,9, Bingöl 23,7, Siirt 23, Yozgat 22,1, Mardin 20,3, Adıyaman 19,4, Hatay 18,2, Bilecik 17,9, Kırşehir 17,7, İstanbul 17,3, Kahramanmaraş 17,3, Afyonkarahisar 16,9, Edirne 16,5, Yalova 16,4, Adana 16,1, Burdur 16, Kütahya 15,9, Bursa 15,4, Düzce 15,2, Bitlis 14,9, Ardahan 14,6, Sakarya 13,3, Samsun 13,1, Bolu 13, Kayseri 12,4, Çorum 11,2, Erzurum 10,8, Uşak 10,3, Balıkesir 10, Ordu 9,4, Karabük 9,2, Gümüşhane 9,1, İzmir 8,3, Aydın 8,2, Kocaeli 8,2, Elazığ 7,7, Antalya 6,8, Şanlıurfa 6,6, Muğla 6,5, Ankara 6,4, Denizli 6,2, Gaziantep 6,1, Hakkari 5,5, Bayburt 4,8, Trabzon 4,8, Mersin 4,1, Kırklareli 3,9, Aksaray 3,7, Kilis 3,5, Giresun 3,3, Tokat 1,7, Sivas 1,2, Amasya 0,9, Eskişehir 0,8, Nevşehir 0,5, Çankırı 0,3.

    Anahtar Kelimeler: Türkiye’de, Son, 13, Yılda, Tarım

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