Bir yıldır hazırlanan ürünler sergilenecek

Haber: C. Kutay Aykan

“Hayat Boyu Öğrenme Haftası” kutlama etkinliği kapsamında İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İbrahim Kunuk, İzzet Baysal Halk Eğitim Merkez ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Kenan Öztürk, Halk Eğitim Merkezi Usta Öğretmenleri Tuğba Ovalı ve Nazire Göktaş Bolu Valisi Ahmet Ümit’i Makamında ziyaret ettiler. İbrahim Kunuk ve Kenan Öztürk, Millî Eğitim Bakanlığı Sosyal Kültürel Etkinlikler Yönetmeliğine giren ve ülkemiz genelinde her yıl Haziran Ayı’nın ilk haftası kutlanacak olan Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri ile ilgili Bolu Valisi Ahmet Ümit’e bilgiler verdiler.

Konuyla ilgili Valilikten yapılan açıklamada, bir yılı aşkın süredir devam eden koronavirüs tedbirlerinin 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren seyrine göre, ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizde de bu yıl “Hayat Boyu Öğrenme Haftası” etkinliklerinin, Valiliğin öncülüğünde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İzzet Baysal Halk Eğitim Merkez ve Akşam Sanat Okulu tarafından gerçekleştirileceği bildirildi.

“ETKİNLİK HAYIRLI OLSUN”

Bolu Valisi Ahmet Ümit ise yaptığı açıklamada, “1-7 Haziran haftasında belirlenecek bir tarihte Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı İzzet Baysal Halk Eğitim Merkezinde çeşitli kurslarda görev alan usta öğreticiler ve kursiyerler tarafından yaklaşık bir yıldır hazırlanan ürünlerin sergileneceği hayat boyu öğrenme haftası sergisi yapılacaktır” dedi.

Etkinliğin, el emeği göz nuru ürünlerin vatandaşlarımızın beğenisine sunulması için bir fırsat olacağına değinen Vali Ümit, “Bu yıl gerçekleştirilecek olan Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinliklerine tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz. Yaklaşık bir yıldır kursiyerlerimiz ve usta öğreticilerimiz tarafından üretilen ürünler etkinlikler kapsamında açılacak sergi ile halkımızın beğenisine sunulacaktır. Etkinliğin hayırlı ve başarılı olmasını temenni ediyorum” dedi.